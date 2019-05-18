Прокуратура відкрила справу через вибух у Старобільську

Прокуратура розслідує вибух у Луганській області у приміщенні відділення одного з банків. Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

У прокуратурі повідомляють, що до касира банку звернувся 53-річний чоловік з приводу відкриття банківського рахунку та надав паспорт громадянина України. Під час ідентифікації особи у працівника банку виникли сумніви щодо достовірності наданого документу, у зв’язку з чим викликали поліцію.

"При перевірці поліцейським документів чоловік витягнув з сумки гранату та висмикнув з неї чеку. Внаслідок вибуху останній загинув на місці.Тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості отримали: співробітник слідчо-оперативної групи Старобільського відділу поліції, троє працівників банку та троє місцевих мешканців, які на момент вибуху перебували у приміщенні відділення. Усім потерпілим була надана медична допомога, їх життю нічого не загрожує", - йдеться у повідомленні.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за попередньою кваліфікацією за ст. 348, ч. 2 ст.15, п. п. 1, 5 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України (замах на вбивство працівника правоохоронного органу, замах на вбивство двох або більше осіб, вчинений способом небезпечним для життя багатьох осіб, незаконне поводження із вибуховим пристроєм).

Нагадаємо, вибух стався вчора, 17 травня. РБК-Україна писало, що внаслідок вибуху сам підривник загинув, а ще п'ятеро цивільних осіб і поліцейський постраждали.

Раніше у Дніпрі у дворі однієї з багатоповерхівок у ході конфлікту невідомий підірвав гранату, в результаті чого інший учасник інциденту отримав поранення.