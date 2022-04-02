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Прокуратура открыла дело из-за создания оккупационной власти в Каховке

Фото: в Каховке оккупанты создали незаконный оргна власти (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Из-за создания в Каховке (Херсонская область) незаконной оккупационной власти было открыто уголовное производство. Город временно захвачен российскими военными.

Об этом сообщает РБК-Украина из ссылки на Херсонскую областную прокуратуру.

Следствие установило, что бывший депутат Херсонского областного совета вместе с несколькими местными жителями Каховского района добровольно перешли на сторону врага. Они сотрудничают с оккупантами и спецслужбами России. Коллаборанты создали на территории Каховки и Каховской ОТО незаконный орган самоуправления.

Их действия нанесли ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины.

По факту государственной измены открыто производство (ч. 2 ст. 111 УК). Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискации имущества.

Напомним, председателем созданного оккупантами "органа власти" в Каховке стал бывший депутат областного совета Павел Филипчук.

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