Прокуратура открыла дело из-за создания оккупационной власти в Каховке

Из-за создания в Каховке (Херсонская область) незаконной оккупационной власти было открыто уголовное производство. Город временно захвачен российскими военными.

Об этом сообщает РБК-Украина из ссылки на Херсонскую областную прокуратуру .

Следствие установило, что бывший депутат Херсонского областного совета вместе с несколькими местными жителями Каховского района добровольно перешли на сторону врага. Они сотрудничают с оккупантами и спецслужбами России. Коллаборанты создали на территории Каховки и Каховской ОТО незаконный орган самоуправления.

Их действия нанесли ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины.

По факту государственной измены открыто производство (ч. 2 ст. 111 УК). Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискации имущества.