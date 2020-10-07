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Прокуратура открыла дело по факту пыток гражданских в "ЛНР"

Автор: РБК-Украина

Луганская областная прокуратура открыла уголовное производство по факту жестокого обращения с гражданским населением, соединенного с пытками со стороны оккупационной администрации Российской Федерации. Дело было начато по результатам обработки докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека "О ситуации с правами человека в Украине".

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По предоставленным материалам, представители "Министерства государственной безопасности" и "Министерства внутренних дел" так называемой "ЛНР", контролируемых оккупационной администрацией РФ, незаконно задерживают граждан и, удерживая в подвалах, заставляют признаваться в "шпионаже" в пользу Украины и "сотрудничества" со Службой безопасности Украины.

Мирные жители подвергаются пыткам и пыткам. Против них применяют физическую силу и сексуальное насилие, используют электрический ток и методы удушения газом.

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"Задержанных лишают пищи и доступа в туалет. Для устрашения людей участники военизированных формирований угрожают физической расправой", - говорится в сообщении.

В настоящее время прокуратурой установлено жителей города Луганска и области, пострадавших от противоправных действий представителей оккупационной администрации России.

Преступные действия запрещены статьей 147 Женевской конвенции от 12 августа 1949 года о защите гражданского населения во время войны и нормам международного гуманитарного права о запрете насилия над гражданскими лицами.

Ответственным за преступления грозит наказание до 12 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в ООН назвали самые распространенные нарушения прав человека на оккупированной территории Донбасса и Крыма.

Кроме того, в конце июня генсек ООН обнародовал доклад о новых нарушениях России в Крыму.

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