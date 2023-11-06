Прокуратура оголосила підозру двом окупантам, вони катували людей під Миколаєвом

Деталі справи

Під час тимчасової окупації населених пунктів Шевченківської територіальної громади Миколаївського району військовослужбовці 1-ї мотострілецької роти, 1-го мотострілецького батальйону 126 окремої гвардійської Горлівської Червонопрапорної ордена Суворова бригади берегової оборони ЗС РФ знущалися та катували місцевих жителів.

Окупанти викрадали патріотично налаштованих чоловіків, вивозили їх за межі населеного пункту, де на відкритій місцевості били їх та інсценували розстріл.

Фото: Окупанти (gp.gov.ua)

Вони намагалися отримати від потерпілих інформацію щодо їхньої причетності до підтримки ЗСУ та дій, якими мешканці селища чинили опір окупантам. Встановлено 7 цивільних осіб, які постраждали від жорстокого поводження та знущання окупантів.

Їм оголосили про підозру

Двом військовослужбовцям бригади берегової оборони ЗС РФ заочно повідомлено про підозру.

Їм інкримінують порушення законів та звичаїв війни, за попередньою змовою групою осіб.

Воєнні злочини Росії

Під час повномасштабного вторгнення в Україну армія РФ регулярно здійснює воєнні злочини. Низка країн Заходу засуджували Кремль за це і пообіцяли покарати всіх причетних до скоєння злочинів.

Федеральна прокуратура Німеччини проводить розслідування можливого воєнного злочину російських окупантів, від якого постраждав німець, у Гостомелі Київської області.

Нещодавно слідча комісія Організації Об'єднаних Націй заявила, що знайшла додаткові докази російської військової агресії та воєнних злочинів в Україні, включаючи зґвалтування та депортацію дітей до РФ.