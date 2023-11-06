RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Прокуратура объявила подозрение двум оккупантам, они пытали людей под Николаевом

Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Двое российских военных в прошлом году пытали жителей Николаевской области. Украинские правоохранители объявили им о подозрении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Детали дела

Во время временной оккупации населенных пунктов Шевченковской территориальной громады Николаевского района военнослужащие 1-й мотострелковой роты, 1-го мотострелкового батальона 126 отдельной гвардейской Горловской Краснознаменной ордена Суворова бригады береговой обороны ВС РФ издевались и пытали местных жителей.

Оккупанты похищали патриотически настроенных мужчин, вывозили их за пределы населенного пункта, где на открытой местности били их и инсценировали расстрел.

Фото: Оккупанты (gp.gov.ua)

Они пытались получить от пострадавших информацию об их причастности к поддержке ВСУ и действий, которыми жители поселка оказывали сопротивление оккупантам. Установлено 7 гражданских лиц, пострадавших от жестокого обращения и издевательств оккупантов.

Им объявили о подозрении

Двум военнослужащим бригады береговой обороны ВС РФ заочно сообщено о подозрении.

Им инкриминируют нарушение законов и обычаев войны, по предварительному сговору группой лиц.

Военные преступления России

Во время полномасштабного вторжения в Украину армия РФ регулярно совершает военные преступления. Ряд стран Запада осуждали Кремль за это и пообещали наказать всех причастных к совершению преступлений.

Федеральная прокуратура Германии проводит расследование возможного военного преступления российских оккупантов, от которого пострадал немец, в Гостомеле Киевской области.

Недавно следственная комиссия Организации Объединенных Наций заявила, что нашла дополнительные доказательства российской военной агрессии и военных преступлений в Украине, включая изнасилование и депортацию детей в РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияНиколаевская областьВойна в Украине