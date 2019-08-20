Прокуратура обжалует решение суда о закрытии дела против Богатыревой

Прокуратура города Киева обжалует решение Голосеевского районного суда, которым ее обязывают закрыть уголовное производство в отношении бывшего министра здравоохранения времен Януковича Раисы Богатыревой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Как сообщается, орган досудебного расследования в уголовном производстве в отношении экс-чиновника Минздрава, подозреваемого в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины, расположен на территории Днепровского района Киева. В связи с этим Голосеевский районный суд города Киева не является уполномоченным судом для принятия такого решения.

"Кроме этого, судебное заседание проведено без представителя прокуратуры и без изучения материалов производства", - говорится в сообщении.

Столичной прокуратурой после получения решения Голосеевского райсуда города Киева, которое пока не поступило, будет подана на него апелляционная жалоба.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Голосеевский суд обязал прокурора прокуратуры Киева принять решение о закрытии уголовного производства против бывшего министра здравоохранения Раисы Богатыревой. Как отмечается в решении суда, прокуратура должна закрыть уголовное производство "в кратчайший срок".

Напомним, уголовное дело против экс-министра Раисы Богатыревой было возбуждено 19 июня 2014 года. Генеральная прокуратура обвинило Богатыреву в растрате государственных средств в особо крупных размерах.

По данным Главного следственного управления Генеральной прокуратуры, речь идет о растрате 63,5 млн гривен при осуществлении в течение 2011-2013 гг. закупки иммунобиологических препаратов, лекарственных средств, изделий медицинского назначения и оборудования по существенно завышенным ценам, а также средств в сумме 279 млн грн, которые были использованы в первой половине 2013 г. на закупку инсулинов "Индар" в ЗАО "ПО производству инсулинов "Индар".