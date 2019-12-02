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Прокуратура обжалует домашний арест заместителю мэра Славянска

Новости » Общество     02.12.2019 - 17:35
Прокуратура обжалует домашний арест заместителю мэра Славянска
Иллюстративное фото (pxhere.com)

Сторона обвинения настаивает на аресте

Прокуратура обжалует меру пресечения заместителю Славянского городского головы, которого отправили под круглосуточный домашний арест. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

Отмечается, что сторона обвинения не соглашается с постановлением Краматорского городского суда, которым подозреваемому в посягательстве на территориальную целостность Украины и содействии деятельности террористической организации "ДНР" избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

"В настоящее время прокуратура готовит апелляцию, в которой требует избрания подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что заместителю Славянского городского головы объявили о подозрение в посягательстве на территориальную целостность Украины.

Досудебное расследования установило, что чиновник, действуя умышленно, с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, внес на рассмотрение депутатов, лично проголосовал "за" и подписал решение городского совета о поручении избирательной комиссии организовать и провести в г. Славянске и Славянском районе незаконный референдум о самоопределении так называемой "ДНР".

РБК-Украина писало, что СБУ разоблачило в Одессе антиукраинского агитатора, который поддерживал идею создание так называемой "Одесской народной республики".

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