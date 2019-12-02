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Прокуратура оскаржить домашній арешт заступнику мера Слов'янська

Новини » Суспільство     02.12.2019 - 17:35
Прокуратура оскаржить домашній арешт заступнику мера Слов'янська
Ілюстративне фото (pxhere.com)

Сторона обвинувачення наполягає на арешті

Прокуратура оскаржуватиме запобіжний захід заступнику Слов’янського міського голови, якого відправили під цілодобовий домашній арешт. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури Донецької області.

Зазначається, що сторона обвинувачення не погоджується з ухвалою Краматорського міського суду, якою підозрюваного у посяганні на територіальну цілісність України та сприянні діяльності терористичної організації "ДНР" обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

"На теперішній час прокуратура готує апеляцію, у якій вимагає обрання підозрюваному міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - йдеться в повідомленні.

Раніше повдіомлялося, що заступнику Слов’янського міського голови оголосили підозру у посяганні на територіальну цілісність України.

Досудове розсідування встановило, що посадовець, діючи умисно, з метою зміни меж території та державного кордону України, вніс на розгляд депутатів, особисто проголосував "за" та підписав рішення міської ради про доручення виборчій комісії організувати та провести у м. Слов’янську та Слов’янському районі незаконний референдум щодо самовизначення так званої "ДНР".

РБК-Україна писало, що СБУ викрило в Одесі антиукраїнського агітатора, який підтримував ідею створення так званої "Одеської народної республіки".

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