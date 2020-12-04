Прокуратура объявила трех боевиков "ДНР" в международный розыск

Прокуратура Житомирской области объявила в международный розыск трех боевиков так назывемой "ДНР". Они участвовали в боях против украинской армии.

Об этом сообщает сайт прокуратуры Житомирской области.

Установлено, что уроженцы Артемовска, Донецка и Луганска 1993, 1973 и 1964 года рождения соответственно с 2014 и 2015 года и до сих пор находятся в составе незаконных вооруженных формирований. С ними они участвовали в вооруженных нападениях на здания органов местного самоуправления, правоохранительных и прочих госорганов.

Также они сопротивлялись военнослужащим, участвующим в антитерростической операции и Операции объединенных сил, непосредственно участвуя в боевых действиях.

Все трое подозреваемых объявлены в международный розыск. Суд разрешил задержать их для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу. Боевики подозреваются по ч.1 статьи 258-3 и ч.2 статьи 260 Уголовного кодекса Украины.

Сегодня сообщалось, что прокуратура Донецкой области заочно сообщила о подозрении боевику так называемой "Донецкой народной республики". Он участвовал в боях возле аэропорта Донецка.

Напомним, СБУ сообщила о подозрении бывшему "заместителю министра топлива и энергетики ДНР". Сейчас продолжается досудебное расследование в рамках уголовного производства, а самого фигуранта объявили в розыск.