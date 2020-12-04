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Прокуратура оголосила трьох бойовиків "ДНР" у міжнародний розшук

Автор: Роман Тверденко

Прокуратура Житомирської області оголосила в міжнародний розшук трьох бойовиків так назывемой "ДНР". Вони брали участь в боях проти української армії.

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Про це повідомляє сайт прокуратури Житомирської області.

Встановлено, що уродженці Артемівська, Донецька і Луганська 1993, 1973 і 1964 року народження відповідно з 2014 та 2015 року і досі перебувають у складі незаконних збройних формувань. З ними вони брали участь у збройних нападах на будівлі органів місцевого самоврядування, правоохоронних та інших держорганів.

Також вони чинили опір військовослужбовцям, які беруть участь у антитерростической операції та Операції об'єднаних сил, безпосередньо беручи участь у бойових діях.

Всі троє підозрюваних оголошені в міжнародний розшук. Суд дозволив затримати їх для обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту. Бойовики підозрюються за ч.1 статті 258-3 і ч.2 статті 260 Кримінального кодексу України.

Сьогодні повідомлялося, що прокуратура Донецької області заочно повідомила про підозру бойовику так званої "Донецької народної республіки". Він брав участь у боях біля аеропорту Донецька.

Нагадаємо, СБУ повідомила про підозру колишньому "заступнику міністра палива та енергетики ДНР". Наразі триває досудове розслідування в рамках кримінального провадження, а самого фігуранта оголосили в розшук.

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