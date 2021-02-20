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Прокуратура в Нью-Йорке требует данные о налогах Трампа

Новина українською → Нью-Йорк, Суббота 20 февраля 2021 16:37
Прокуратура в Нью-Йорке требует данные о налогах Трампа Фото: Дональд Трамп (flickr.com gageskidmore)
Автор: Андрей Козловский

Прокуратура Манхэттена направила повестку налоговому агентству города Нью-Йорк в рамках уголовного расследования в отношении компании бывшего президента Дональда Трампа. Прокуратура может изучать стоимость некоторых коммерческих объектов в налоговых декларациях и кредитных документах Трампа.

Об этом сообщает Reuters.

Документы налогового органа должны помочь следователям определить, не завышал ли бизнес Трампа стоимость своего имущества для обеспечения льготных условий по кредитам и не занижен ли этот же показатель для уменьшения налоговых отчислений.

Судебная повестка, вероятно, заставит агентство предоставить подробные отчеты о доходах и расходах, которые компания Трампа Trump Organization подала в рамках предполагаемых усилий по снижению налоговых отчислений на некоторые из своих коммерческих объектов, пишут журналисты, ссылаясь на собственные источники.

Напомним, ранее Трамп заявил, что платил "миллионы долларов" налогов.

До этого Верховный суд США обязал Трампа раскрыть финансовые отчеты и передать их прокурору Нью-Йорка.

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