Прокуратура у Нью-Йорку вимагає дані про податки Трампа
Прокуратура Манхеттена направила повістку податковому агентству міста Нью-Йорк у межах кримінального розслідування щодо компанії колишнього президента Дональда Трампа. Прокуратура може вивчати вартість деяких комерційних об'єктів в податкових деклараціях і кредитних документах Трампа.
Про це повідомляє Reuters.
Документи податкового органу повинні допомогти слідчим визначити, чи не завищував бізнес Трампа вартість свого майна для забезпечення пільгових умов по кредитах і чи не занижений цей же показник для зменшення податкових відрахувань.
Судова повістка змусить надати докладні звіти про доходи і видатки, які компанія Трампа Trump Organization подала в межах зусиль з ймовірного зниження податкових відрахувань на деякі зі своїх комерційних об'єктів, пишуть журналісти, посилаючись на власні джерела.
Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що платив "мільйони доларів" податків.
До цього Верховний суд США зобов'язав Трампа розкрити фінансові звіти та передати їх прокурору Нью-Йорка.