Прокуратура у Нью-Йорку вимагає дані про податки Трампа

Прокуратура Манхеттена направила повістку податковому агентству міста Нью-Йорк у межах кримінального розслідування щодо компанії колишнього президента Дональда Трампа. Прокуратура може вивчати вартість деяких комерційних об'єктів в податкових деклараціях і кредитних документах Трампа.

Документи податкового органу повинні допомогти слідчим визначити, чи не завищував бізнес Трампа вартість свого майна для забезпечення пільгових умов по кредитах і чи не занижений цей же показник для зменшення податкових відрахувань.

Судова повістка змусить надати докладні звіти про доходи і видатки, які компанія Трампа Trump Organization подала в межах зусиль з ймовірного зниження податкових відрахувань на деякі зі своїх комерційних об'єктів, пишуть журналісти, посилаючись на власні джерела.