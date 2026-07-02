Прокуратура назвала три версії загибелі комбрига 154-ї бригади

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону "Суспільному".

Наразі правоохоронці продовжують слідчі дії для встановлення всіх обставин трагедії.

Тіло командира військової частини А4962 Володимира Кононнікова виявили на відкритій місцевості поруч із лісосмугою поблизу одного з населених пунктів Запорізької області, а поряд знаходився його особистий пістолет.

Відомості за цим фактом відразу внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Слідчі вже провели детальний огляд місця події та активно допитують військовослужбовців.

У межах досудового розслідування прокуратура офіційно перевіряє три можливі версії інциденту: умисне вбивство, самогубство, а також необережне поводження зі зброєю.

Для точного з'ясування причин смерті призначено комплекс судово-медичних та балістичних експертиз. Крім того, як повідомили у відомстві, заплановано проведення спеціальної посмертної судово-психологічно-психіатричної експертизи.