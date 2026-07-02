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Прокуратура назвала три версії загибелі комбрига 154-ї бригади

01:34 02.07.2026 Чт
1 хв
Смерть військового розслідують як вбивство. Які ще є версії трагедії?
aimg Катерина Коваль
Прокуратура назвала три версії загибелі комбрига 154-ї бригади Фото: командир 154 ОМБР Володимир Кононніков (Orest Drymalovsky)
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Спеціалізована прокуратура розкрила нові деталі досудового розслідування щодо обставин загибелі командира 154-ї окремої механізованої бригади Володимира Кононнікова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону "Суспільному".

Наразі правоохоронці продовжують слідчі дії для встановлення всіх обставин трагедії.

Тіло командира військової частини А4962 Володимира Кононнікова виявили на відкритій місцевості поруч із лісосмугою поблизу одного з населених пунктів Запорізької області, а поряд знаходився його особистий пістолет.

Відомості за цим фактом відразу внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Слідчі вже провели детальний огляд місця події та активно допитують військовослужбовців.

У межах досудового розслідування прокуратура офіційно перевіряє три можливі версії інциденту: умисне вбивство, самогубство, а також необережне поводження зі зброєю.

Для точного з'ясування причин смерті призначено комплекс судово-медичних та балістичних експертиз. Крім того, як повідомили у відомстві, заплановано проведення спеціальної посмертної судово-психологічно-психіатричної експертизи.

Нагадаємо, що полковника Володимира Кононнікова, командира 154-ї окремої механізованої бригади, виявили без ознак життя у неділю, 28 червня. Як повідомлялося, офіцера знайшли мертвим із вогнепальним пораненням.

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