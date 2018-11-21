Прокуратура направила в суд обвинения в отношении руководителей банка "Михайловский"

Фото: банк "Михайловский" (из открытых источников)

Правоохранители расследуют хищение средств в банке

Прокуратура Киева направила в суд обвинения в отношении 6 фигурантов дела о хищениях в банке "Михайловский". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

Как отмечается, в настоящее время проводится расследование относительно служебных лиц банка и его акционеров по фактам хищения денежных средств.

"На сегодня завершено расследование одного из указанных производств и 20 ноября 2018 года направлен в суд обвинительный акт в отношении 6 его фигурантов, а именно председателя правления ПАО "Банк Михайловский", членов правления, начальника департамента и секретаря кредитного комитета", - говорится в сообщении.

По данным следствия, чиновники разработали преступный план вывода активов из банка. Чиновники, используя служебное положение, выдавали кредиты подконтрольным юридическим лицам для использования их в интересах владельцев банка, чем нанесли ущерб в размере более 200 млн гривен. На данный момент шести фигурантам предъявлено обвинение в совершении злоупотребления служебным положением (ч. 2 ст. 364-1 УК Украины) и подделке официальных документов (ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Как отмечается, материалы по подозрению еще троих членов правления банка, причастных к преступлению, выделены в отдельное производство, поскольку они находятся в розыске.

Напомним, ранее сообщалось, что прокуратура подозревает экс-главу банка "Михайловский" Игоря Дорошенко в хищении 870 млн гривен банковских средств и доведении банка до неплатежеспособности. В январе 2017 года Дорошенко был задержан.