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Прокуратура начала уголовное производство по фактам незаконных обысков в Крыму

Новости » Происшествия    27.03.2019 - 16:20
Прокуратура начала уголовное производство по фактам незаконных обысков в Крыму
Фото: правоохранительные органы Крыма (ark.gp.gov.ua/)

На временно оккупированной территории полуострова Крым провели около 25-ти обысков у крымских татар

По фактам проведения незаконных обысков в городе Симферополе начато уголовное производство. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру Автономной Республики Крым в Facebook.

Главное управление национальной полиции Автономной Республики Крым и города Севастополь начало уголовное производство по факту проведения незаконных обысков в городе Симферополе. Процессуальное руководство в производстве будет осуществлять прокуратура Автономной Республики Крым.

"Сегодня, 27 марта, по предварительной информации, представители так называемых "правоохранительных органов" на временно оккупированной территории полуострова Крым проводят около 25-ти одновременных обысков в домовладениях крымских татар", - говорится в сообщении.

По указанным фактам органами правопорядка автономии начато уголовное производство по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Украины (нарушение неприкосновенности жилья).

Ранее РБК-Украина сообщало, что российская ФСБ во время обысков в Крыму задержала крымских татар и обвиняет их в организации деятельности террористической организации "Хизб ут-Тахрир".

Позже Европейский союз осудил действия ФСБ в Крыму и заявил, что Россия должна "прекратить произвольные обыски частной собственности, которая принадлежит крымским татарам".

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