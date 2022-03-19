Прокуратура начала уголовное дело из-за похищения оккупантами журналистки hromadske

Запорожская областная прокуратура возбудила уголовное дело из-за похищения российскими оккупантами журналистки hromadske Виктории Рощиной. Она исчезла в Бердянске 15 марта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.
Следствие установило, что 15 марта журналистка находилась в Бердянске Запорожской области. Она готовила материалы о событиях на юге и востоке Украины. Сейчас ее местопребывание не известно.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 438 УК (нарушение законов и обычаев войны). Досудебное расследование будет осуществлять управление СБУ в Запорожской области.
Напомним, о похищении корреспондентки стало известно 18 марта. Редакция издания hromadske сообщила, что журналистка исчезла на пути в Мариуполь.
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