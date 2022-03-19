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Прокуратура розпочала кримінальну справу через викрадення окупантами журналістки hromadske

Фото: журналістка hromadske Вікторія Рощина (facebook.com/victoria.roschina)
Автор: Наталія Юрченко

Запорізька обласна прокуратура порушила кримінальну справу через викрадення російськими окупантами журналістки hromadske Вікторії Рощиної. Вона зникла у Бердянську 15 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Слідство встановило, що 15 березня журналістка перебувала у Бердянську Запорізької області. Вона готувала матеріали про події на півдні та сході України. Наразі її місцеперебування не відомо.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни). Досудове розслідування здійснюватиме Управління СБУ в Запорізькій області.

Нагадаємо, про викрадення кореспондентки стало відомо 18 березня. Редакція видання hromadske повідомила, що журналістка зникла на шляху до Маріуполя.

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