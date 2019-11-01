Прокуратура начала дело по факту незаконного задержания украинца в Крыму

Прокуратура Автономной Республики Крым открыла уголовное производство из-за незаконного задержание и лишение воли украинца на временно оккупированном полуострове. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь прокуратуры Екатерина Диденко.

Сообщается, что производство открыто по части 2 статьи 146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека). Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.

"Так называемый "суд" в Крыму арестовал на два месяца жителя Закарпатской области, который пытался пересечь админграницу Херсонской области с временно оккупированным полуостровом. У мужчины вроде был запрет въезда в Российской Федерации до 2020 года, однако, страна - агрессор не может запрещать гражданам Украины свободно передвигаться по территории нашего государства", - говорится в сообщении.

Напомним, 34-летнего жителя Закарпатской области задержали на пункте пропуска в Армянске при пересечении административной границы Крыма с Херсонской областью. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, а также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Также РБК-Украина сообщало, что 30 октября ФСБ России задержала двух жителей Севастополя на административной границе между Херсонской областью и аннексированным Крымом. Мужчини якобы ввозили в Крым медицинский препарат из группы опиатов Субутекс.