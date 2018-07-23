Прокуратура Крыма проверяет на госизмену всех госслужащих полуострова

Сам факт работы в подконтрольных РФ "госорганах" Крыма не является преступлением

Прокуратура Автономной Республики Крым проверяет причастность крымских госслужащих к совершению государственной измены, которая заключается в активных действиях по ведению подрывной деятельности. Об этом рассказала начальник управления прокуратуры АРК Светлана Блудова, комментируя розыск бывшего крымского судьи Валерия Чернобука, передает "Крым.Реалии".

По ее словам, каждого госслужащего или вообще каждого, кто находится на территории оккупированного Крыма, не будут преследовать в соответствии с Уголовным кодексом Украины.

"Мы проверяем причастность каждого человека именно к совершению государственной измены, которая должна заключаться в активных действиях: помощь в ведении подрывной деятельности. Судья Чорнобук помогал оккупационной власти устанавливать судебную систему Российской Федерации", - сказала Блудова.

При этом сам факт работы в подконтрольных России госорганах оккупированного Крыма не является преступлением, объяснили она.

Напомним, ранее сообщалось, что бывшему председателю Апелляционного суда АР Крым Валерию Чорнобуку сообщили о подозрении в совершении государственной измены по ч.1 ст.111 УК Украины.