Прокуратура Крыма передала арестованное судно "Норд" в АРМА

Фото: судно "ЯМК-0041" (ps.fsb.ru)

Передача судна состоялась во исполнение постановления Херсонского городского суда

Прокуратура Автономной Республики Крым в пятницу, 19 октября, передала Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) вещественное доказательство в уголовном производстве - судно СЧС "Норд". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры АРК.

В прокуратуре отметили, что такая передача состоялась во исполнение постановления Херсонского городского суда Херсонской области.

Решение о передаче судна принято с целью сохранения бюджетных средств, расходуемых на содержание арестованного судна на территории морского порта "Бердянск".

В пресс-службе ведомства напомнили, что 4 октября 2018 года в Апелляционный суд Киева было направлено обвинительное заключение в отношении гражданина Украины - капитана судна "Норд" в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.332-1 УК Украины ("Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства") для определения подсудности и дальнейшего рассмотрения по существу.

Так, капитан судна, обеспечил незаконный выезд с временно оккупированной территории Украины за пределами разрешенных порядком контрольных пунктов пересечения административной границы с полуостровом Крым членам экипажа указанного судна, с целью промышленного вылова рыбы.

Напомним, ранее уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова обратилась к российской Федеральной Службе Безопасности с просьбой освободить задержанных в аннексированном Россией Крыму украинских моряков судна "ЯМК-0041".