Прокуратура Крыма открыла дело в отношении задержанного в Азовском море судна

Судно заходило в закрытый крымский порт

Прокуратура Автономной Республики Крым открыла уголовное дело в отношении задержанного накануне рыболовецкого судна, которое шло под флагом Российской Федерации. Об этом говорится в сообщении на сайте прокуратуры Крыма.

Сообщается, что по факту нарушения порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее рыболовецким судном "Норд" открыто уголовное дело. По данным прокуратуры, судно зарегистрировано на временно оккупированной территории АР Крым.

"25 марта 2018 в акватории Азовского моря сотрудниками Государственной пограничной службы Украины выявлено и задержано судно, вышедшее из закрытого порта Керчь на временно оккупированной территории Украины - полуострове Крым. Судно доставлено в порт Бердянск", - добавили в прокуратуре.

В настоящее время продолжаются допросы членов экипажа, готовится ходатайство о наложении ареста на изъятое имущество. После проведения следственных действий, будет предоставлена ​​юридическая оценка действиям капитана и экипажа судна.

Напомним, ранее сообщалось, что в Азовском море пограничники задержали судно-нарушитель под флагом Российской Федерации.