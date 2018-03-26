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В Азовском море пограничники задержали судно-нарушитель под флагом РФ

НовостиПроисшествия    26.03.2018 - 13:32
Фото: задержанное судно (пресс-центр ГПСУ)
Фото: задержанное судно (пресс-центр ГПСУ)

Сейчас судно с командой на борту отконвоировано в порт Бердянска

Корабль морской охраны Госпогранслужбы в части украинских вод Азовского моря 25 марта задержал рыболовецкое судно-нарушитель под флагом Российской Федерации (РФ). Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

На борту находился экипаж из 10 человек. Их личности устанавливаются.

"Судно "НОРД" остановили за 15 миль от Обиточной косы. В ходе проверки установлено, что оно зарегистрировано на временно оккупированной территории АР Крым. Кроме этого члены суднокоманды нарушили порядок выезда с временно оккупированной территории Украины. Все они имели так называемые паспорта граждан РФ, выданные в г. Керчь", - говорится в сообщении.

В настоящее время судно с командой на борту отконвоировано в порт Бердянска. В ходе осмотра судна обнаружено трал для лова рыбы и 5 тонн морепродуктов.

Напомним, 15 февраля в Тунисском порту Сфакс местная таможня задержала судно Ural с констрабандным оружием из России.

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Теги публикации: Государственная пограничная служба, судно, Азовское море  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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