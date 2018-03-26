В Азовском море пограничники задержали судно-нарушитель под флагом РФ

Сейчас судно с командой на борту отконвоировано в порт Бердянска

Корабль морской охраны Госпогранслужбы в части украинских вод Азовского моря 25 марта задержал рыболовецкое судно-нарушитель под флагом Российской Федерации (РФ). Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

На борту находился экипаж из 10 человек. Их личности устанавливаются.

"Судно "НОРД" остановили за 15 миль от Обиточной косы. В ходе проверки установлено, что оно зарегистрировано на временно оккупированной территории АР Крым. Кроме этого члены суднокоманды нарушили порядок выезда с временно оккупированной территории Украины. Все они имели так называемые паспорта граждан РФ, выданные в г. Керчь", - говорится в сообщении.

В настоящее время судно с командой на борту отконвоировано в порт Бердянска. В ходе осмотра судна обнаружено трал для лова рыбы и 5 тонн морепродуктов.

Напомним, 15 февраля в Тунисском порту Сфакс местная таможня задержала судно Ural с констрабандным оружием из России.