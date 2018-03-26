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Прокуратура Криму відкрила справу відносно затриманого в Азовському морі судна

НовиниСуспільство    26.03.2018 - 15:49
Фото: затримане судно (dpsu.gov.ua)
Фото: затримане судно (dpsu.gov.ua)

Судно заходило в закритий кримський порт

Прокуратура Автономної Республіки Крим відкрила кримінальну справу стосовно затриманого напередодні риболовецького судна, яке йшло під прапором Російської Федерації. Про це йдеться в повідомленні на сайті прокуратури Криму.

Повідомляється, що за фактом порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї риболовецьким судном "Норд" відкрито кримінальну справу. За даними прокуратури, судно зареєстровано на тимчасово окупованій території АР Крим.

"25 березня 2018 в акваторії Азовського моря співробітниками Державної прикордонної служби України виявлено та затримано судно, що вийшло з закритого порту Керч на тимчасово окупованій території України - півострові Крим. Судно доставлено до порту Бердянськ", - додали в прокуратурі.

В даний час тривають допити членів екіпажу, готується клопотання про накладення арешту на вилучене майно. Після проведення слідчих дій, буде надана юридична оцінка діям капітана і екіпажу судна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Азовському морі прикордонники затримали судно-порушник під прапором Російської Федерації.

 

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Теги публікації: Керч, Крим, судно, Задержание  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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