Прокуратура Крыма объявила в розыск "судей" за преследование руководителя Меджлиса

Прокуратура Автономной Республики Крым сообщила о подозрении и объявила в розыск 10 "судей" по "делу 26 февраля" за преследование одного из руководителей Меджлиса крымскотатарского народа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратури.

Следствием установлено, что "судьи", действия которых квалифицируются как государственная измена, после оккупации полуострова в 2014 году, изменив Присяге на верность народу Украины, перешли на службу к незаконно созданным судебным органам государства-оккупанта, оказывая помощь иностранному государству в проведении подрывной деятельности в ущерб суверенитету и территориальной целостности Украины

"Прокуратура автономии сообщила о подозрении 3 "судьям Верховного суда Республики Крым" и "судьи Центрального районного суда г. Симферополя" по ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена); 3 "судьям Киевского районного суда города Симферополя Республики Крым" за ч. 1 ст. 438 УК (нарушение законов и обычаев войны). Также сообщено о подозрении 3 "судьям Киевского районного суда города Симферополя Республики Крым" за ч. 1 ст. 111 и ч. 1 ст. 438 УК Украины по факту незаконного уголовного преследования участников митинга в поддержку территориальной целостности Украины возле Верховной Рады АР Крым 26 февраля 2014 года", - говорится в сообщении.

В частности, "судьи" незаконно созданного "Киевского районного суда города Симферополя Республики Крым" в течение года, осуществляли рассмотрение ходатайств оккупационных "следователей" по избранию и продлению меры пресечения одному из руководителей Меджлиса крымскотатарского народа в виде содержания под стражей и выносили решения об удовлетворении указанных ходатайств.

В результате противоправных действий указанных "судей Киевского районного суда города Симферополя Республики Крым" был незаконно посажен один из руководителей Меджлиса крымскотатарского народа и в дальнейшем, признав его виновным в преступлении, которого он не совершал, приговорен к 8 годам лишения свободы.

Таким образом, они нарушили законы и обычаи войны (ч.1 ст. 438 УК Украины) путем нарушения норм международного гуманитарного права, предусмотренных статьями 31, 64, 65, 67, 70, 75 Конвенции о защите гражданского во время войны 1949 года.

Напомним, прокуратура Автономной республики Крым сообщила о подозрении главе штаба так называемой "Самообороны Севастополя", а также объявила его в розыск. Как отметили правоохранители, он занимал пост руководителя штаба "Самообороны Севастополя" в течение февраля-марта 2014 года, во время аннексии Крыма Российской Федерацией.

Ранее РБК-Украина писало, что прокуратура сообщила о подозрении четырем сотрудникам так называемой "Прокуратуры Республики Крым". Их обвиняют в преследовании проукраинских активистов.