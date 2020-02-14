Прокуратура Криму оголосила про підозру російським слідчим через затримання Чийгоза

Фото: Ахтем Чийгоз (УНІАН)

"Слідчими" було здійснено незаконне затримання Чийгоза

Прокуратура Криму оголосила про підозру співробітникам Слідчого комітету РФ в анексованому Криму, яких звинуватили в переслідуванні фігурантів "справи 26 лютого", у тому числі заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Прокуратури АРК.

Повідомляється, що в рамках "кримінальної справи", виконуючи вказівки кураторів з Росії та окупаційної влади, "слідчими" було здійснено незаконне затримання одного з керівників Меджлісу кримськотатарського народу, пред'явлено обвинувачення, ініційовано перед незаконно створеним судом питання про обрання, і в подальшому неодноразово - про продовження запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

"Слідство" окупаційними правоохоронцями проводилося однобічно, а докази збиралися з єдиною метою - незаконно звинуватити людину у злочині, якого він не скоював", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що російськими слідчими був складений обвинувальний акт, який в подальшому був затверджений російським прокурором і направлений для розгляду в підконтрольний суд Росії.

Нагадаємо, фігурант "справи 26 лютого" Алі Асанов подав клопотання до суду про скасування умовного засудження та зняття судимості.

Раніше "Верховний суд Криму відхилив апеляцію сторони захисту засуджених за "справі 26 лютого" Алі Асанова і Мустафи Дегерменджи і залишив у силі вирок.