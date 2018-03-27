Прокуратура Крыма начала производство по факту лишения свободы журналиста

Мемедеминова арестовали 23 марта
Прокуратура Автономной Республики Крым начала уголовное производство по факту лишения свободы журналиста и общественного активиста Наримана Мемедеминова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Прокуратурой Автономной Республики Крым 23.03.2018 в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 162 (нарушение неприкосновенности жилища) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.
В настоящее время продолжается досудебное расследование.
Отмечается, что обыск в доме активиста проводился "по предварительному сговору группой лиц, с применением оружия и угрозой применения насилия".
Напомним, утром 22 марта в доме активиста во временно оккупированном Российской Федерацией Крыму провели обыск. Мемедеминова задержали и увезли в управление ФСБ в Симферополе.
23 марта его арестовали по ходатайству ФСБ.