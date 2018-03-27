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Прокуратура Крыма начала производство по факту лишения свободы журналиста

НовостиПроисшествия    27.03.2018 - 14:26
Фото: Нариман Мемедеминов (Facebook/"Крымская солидарность")
Фото: Нариман Мемедеминов (Facebook/"Крымская солидарность")

Мемедеминова арестовали 23 марта

Прокуратура Автономной Республики Крым начала уголовное производство по факту лишения свободы журналиста и общественного активиста Наримана Мемедеминова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Прокуратурой Автономной Республики Крым 23.03.2018 в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 162 (нарушение неприкосновенности жилища) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Отмечается, что обыск в доме активиста проводился "по предварительному сговору группой лиц, с применением оружия и угрозой применения насилия".

Напомним, утром 22 марта в доме активиста во временно оккупированном Российской Федерацией Крыму провели обыск. Мемедеминова задержали и увезли в управление ФСБ в Симферополе. 

23 марта его арестовали по ходатайству ФСБ.

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Теги публикации: Крым, арест, нарушение прав  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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