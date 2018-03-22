В оккупированном Крыму ФСБ задержала гражданского активиста и журналиста

Завтра ему должны избрать меру пресечения

В оккупированном Крыму Федеральная служба безопасности (ФСБ) Российской Федерации задержала гражданского активиста и журналиста общественного объединения "Крымская солидарность" Наримана Мемедеминова. Об этом сообщается на странице "Крымской солидарности" в Facebook.

Утром в доме активиста провели обыск. По словам очевидцев, оцепили всю улицу.

"Со слов супруги, обыск проходил в грубой форме, с нецензурной бранью со стороны силовиков", - отмечают в сообщении.

Мемедеминова арестовали и увезли в управление ФСБ в Симферополе. Завтра ему должны избрать меру пресечения.

В объединении напоминают, что "11 февраля 2016 года в его доме уже был обыск, а затем Бахчисарайский районный суд 13 июля 2017 года уже рассматривал административное дело в отношении крымскотатарского активиста Наримана Мемедеминова".

Защищать интересы активиста будет адвокат Эмиль Курбединов.

Напомним, ранее сегодня сообщалось, что в Министерстве иностранных дел Украины предполагают, что незаконные обыски и аресты в аннексированном Крыму будут лишь усиливаться оккупантом после нелегитимных выборов президента России на полуострове.