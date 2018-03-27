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Прокуратура Криму розпочала провадження за фактом позбавлення волі журналіста

НовиниНадзвичайні події    27.03.2018 - 14:26
Фото: Наріман Мемедемінов (Facebook/"Кримська солідарність")
Фото: Наріман Мемедемінов (Facebook/"Кримська солідарність")

Мемедемінова заарештували 23 березня

Прокуратура Автономної Республіки Крим розпочала кримінальне провадження за фактом позбавлення волі журналіста та громадського активіста Нарімана Мемедемінова. Про це повідомляє прес-служба відомства.

"Прокуратурою Автономної Республіки Крим 23.03.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2 ст. 162 (порушення недоторканності житла) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Наразі триває досудове розслідування.

Зазначається, що обшук у будинку активіста проводився "за попередньою змовою групою осіб, із застосуванням зброї та погрозою застосування насильства".

Нагадаємо, вранці 22 березня в будинку активіста у тимчасово окупованому Російською Федерацією Криму провели обшук. Мемедемінова затримали і відвезли до управління ФСБ в Сімферополі.

23 березня його заарештували за клопотанням ФСБ.

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Теги публікації: Крим, арешт, нарушение прав  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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