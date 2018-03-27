Прокуратура Криму розпочала провадження за фактом позбавлення волі журналіста

Мемедемінова заарештували 23 березня
Прокуратура Автономної Республіки Крим розпочала кримінальне провадження за фактом позбавлення волі журналіста та громадського активіста Нарімана Мемедемінова. Про це повідомляє прес-служба відомства.
"Прокуратурою Автономної Республіки Крим 23.03.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2 ст. 162 (порушення недоторканності житла) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.
Наразі триває досудове розслідування.
Зазначається, що обшук у будинку активіста проводився "за попередньою змовою групою осіб, із застосуванням зброї та погрозою застосування насильства".
Нагадаємо, вранці 22 березня в будинку активіста у тимчасово окупованому Російською Федерацією Криму провели обшук. Мемедемінова затримали і відвезли до управління ФСБ в Сімферополі.
23 березня його заарештували за клопотанням ФСБ.