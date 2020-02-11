Прокуратура изъяла из незаконного оборота топливо на более 37 млн гривен

Прокуратура Полтавской области прекратила сбыт незаконно изготовленных горюче-смазочных материалов на территории одной из нефтебаз на 37,6 млн гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Сообщается, что при обысках было изъяты 1,25 тысяч литров нелегальных нефтепродуктов, а также документы финансово-хозяйственной деятельности и черновые записи.

"По версии следствия, лица реализовывали через сети автозаправочных станций топливо низкого качества, что не соответствует требованиям Технического регламента и ГОСТе, не отражая продажу такой "продукции" в бухгалтерском и налоговом учете", - сообщили в ОГП.

Ходатайство об аресте изъятого имущества направлено в суд. Начато дело по ч. 1 ст. 366 (подделка официальных документов), ч. 1 ст. 204 (незаконное приобретение, хранение с целью сбыта, а также сбыт и транспортировку незаконно изготовленного топлива), ч. 5 ст. 27 и ч. 3 ст. 212 (пособничество в умышленном уклонении от уплаты налогов, что привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах).

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Служба безопасности Украины с начала года заблокировала деятельность 407 нелегальных автозаправочных станций (АЗС). Наибольшее количество нелегальных АЗС было выявлено в Киевской области.

Также сообщалось, что в декабре СБУ блокировала масштабное изготовление и реализацию контрфактного топлива в промышленных масштабах с использованием веществ опасных для жизни и здоровья людей. Горючее распространяли на 150 заправках.