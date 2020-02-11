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Прокуратура вилучила з незаконного обігу паливо на понад 37 млн гривень

Новини » Суспільство     11.02.2020 - 16:04
Прокуратура вилучила з незаконного обігу паливо на понад 37 млн гривень
Ілюстративне фото (УНІАН)

Під час обшуків було вилучено 1,25 тисяч літрів нелегальних нафтопродуктів

Прокуратура Полтавської області припинила збут незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів на території однієї з нафтобаз на 37,6 млн гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генерального прокурора.

Повідомляється, що під час обшуків було вилучено 1,25 тисячі літрів нелегальних нафтопродуктів, а також документи фінансово-господарської діяльності та чорнові записи.

"За версією слідства, особи реалізовували через мережу автозаправних станцій паливо низької якості, що не відповідає вимогам Технічного регламенту та Гості, не відображаючи продаж такої "продукції" в бухгалтерському і податковому обліку", - повідомили в ОГП.

Клопотання про арешт вилученого майна направлено до суду. Розпочато справу за ч. 1 ст. 366 (підроблення офіційних документів), ч. 1 ст. 204 (незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також збут і транспортування незаконно виготовленого палива), ч. 5 ст. 27 і ч. 3 ст. 212 (пособництво в умисному ухиленні від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах).

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Служба безпеки України з початку року заблокувала діяльність 407 нелегальних автозаправних станцій (АЗС). Найбільша кількість нелегальних АЗС було виявлено в Київській області.

Також повідомлялося, що в грудні СБУ блокувала масштабне виготовлення і реалізацію контрафактного палива в промислових масштабах з використанням речовин небезпечних для життя і здоров'я людей. Пальне поширювали на 150 заправках.

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