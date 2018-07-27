Прокуратура ідентифікувала понад 9 тис. осіб, які вчинили держзраду у Криму

Здійснюється досудове розслідування у 123 кримінальних провадженнях за фактами державної зради

Слідчий відділ прокуратури АР Крим встановив повні ідентифікаційні дані понад 9 тис. осіб, які перейшли на роботу до незаконно утворених органів окупаційної влади та вчинили державну зраду. Про це розповів перший заступник прокурора півострова Микола Іванець, передає прес-служба прокуратури.

"Сьогодні ми маємо відповідні реєстри, які містять необхідну інформацію щодо понад 4 тис. осіб із числа правоохоронців", - зазначив він.

Іванець також повідомив, що зараз здійснюється досудове розслідування у 123 кримінальних провадженнях за фактами вчинення державної зради.

"У ході досудового розслідування встановлено штатну чисельність 18 правоохоронних органів, які працювали на території Автономної Республіки Крим та у місті Севастополі до окупації півострову, яка становить близько 18 600 осіб", - додав він.

На думку заступника прокурора "ефективному розслідуванню злочинів, вчинених проти основ національної безпеки України, та покаранню винних" могла б посприяти більш злагоджена робота правоохоронних органів, зокрема йшлося про необхідність покращення співпраці з СБУ та Держприкордонслужбою України.

Нагадаємо, США в декларації щодо Криму закликали Росію припинити анексію півострова.