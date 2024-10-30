Прокуратура Грузії викликала на допит президента країни

Так, прокуратура Грузії на підставі звернення Центральної виборчої комісії від 30 жовтня розпочала розслідування "за фактом передбачуваного шахрайства на парламентських виборах, що має ознаки злочину", передбаченого відповідною статею Кримінального кодексу Грузії.

"Згідно з заявою ЦВК та інформацією, поширеною в публічному просторі через ЗМІ, президент Грузії Саломе Зурабішвілі повинна мати докази щодо можливої ​​фальсифікації парламентських виборів 2024 року, тому, згідно із законом, президент Грузії була викликана до слідчого органу 31 жовтня на допит", - зазначають у відомстві.

У прокуратурі запевняють, що одночасно проведуть усі необхідні слідчі та процесуальні дії, як зазначено у наказі ЦВК, з метою вивчення фактів, озвучених президентом Грузії, окремими політичними партіями та представниками спостережних місій.

"Серед них у рамках розслідування будуть допитані всі ті особи, які можуть мати в своєму розпорядженні інформацію, пов'язану з передбачуваним злочинним фактом", - додали в прокуратурі.

Реакція опозиції Грузії

Лідери грузинської опозиції порадили президенту Саломе Зурабішвілі не ходити до прокуратури для надання пояснень щодо заяви про фальсифікацію виборів.

"Ми в опозиції не маємо наміру йти до грузинської прокуратури, бо не довіряємо їй. Думаю, що і президент не піде до прокуратури, але моя порада їй не потрібна", - сказав у середу журналістам один із лідерів опозиції Зураб Джапарідзе.