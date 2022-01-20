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Прокуратура Грузии отказалась признать Саакашвили пострадавшим

Автор: Ольга Белей

Грузинская прокуратура отказалась признать третьего президента Михеила Саакашвили пострадавшим. По мнению прокуроров, требование его адвокатов безосновательно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Грузия Online.

"Прокуратура Грузии отказалась признать экс-президента Михеила Саакашвили пострадавшим. В заявлении ведомства говорится, что требование его адвокатов без основательно", - пишет издание.

В прокуратуре также отметили, что следствие о возможном ненадлежащем обращении с политиком уже начато и до завершения экспертиз Саакашвили не могут признать пострадавшим.

Тем не менее, ведомство выражает готовность ознакомить адвокатов политика с материалами уголовного дела.

Напомним, Михеил Саакашвили был задержан 1 октября на основании двух приговоров, вынесенных ему заочно. Он получил шесть лет тюрьмы.

В январе 2018 года Саакашвили был признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями по делу о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани в 2006 году, а в ноябре 2018 года - в превышении служебных полномочий и организации нанесения вреда здоровью человека по делу об избиении в 2005 году депутата Валерия Гелашвили.

Кроме того, на рассмотрении в суде находятся три уголовных дела против Саакашвили - о разгоне акции 7 ноября 2007 года, о растрате госсредств и о незаконном пересечении границы Грузии.

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Михаил Саакашвили