Прокуратура Грузии собирается арестовать одного из лидеров оппозиции

Прокуратура Грузии намерена арестовать одного из лидеров оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) Никанора Мелию по обвинению в организации и участии в штурме парламента 20 июня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Генпрокуратура уже подала ходатайство о лишении Мелии депутатской неприкосновенности, чтобы поместить его в следственный изолятор.

В свою очередь премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе также обвинил лидеров ЕНД в провоцировании штурма парламента.

"Мы увидели прямые призывы к штурму парламента, которые принесли очень тяжелые последствия", - заявил Бахтадзе.

В то же время, как сообщается, оппозиционные депутаты покинули грузинский парламент в знак протеста против игнорирования правящей партией требований демонстрантов.

Напомним, 25 июня в Тбилиси тысячи жителей в очередной раз вышли на акции протеста у здания парламента, они перекрыли движение транспорта по проспекту Руставели и требовали отставки министра внутренних дел Грузии Георгия Гахарии из-за силового разгона демонстрации в ночь на 21 июня.

Протесты в Грузии начались 20 июня из-за выступления в парламенте российского депутата, члена Коммунистической партии РФ Сергея Гаврилова.