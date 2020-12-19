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Прокуратура Берлина допросила Навального на запрос РФ

Суббота 19 декабря 2020 00:23
Прокуратура Берлина допросила Навального на запрос РФ
Фото: Алексей Навальный (facebook.com/navalny)
Автор: Инна Собора

Прокуратура Берлина провела допрос российского оппозиционера Алексея Навального. Допрос провели после запроса Российской Федерации об оказании правовой помощи.

Об этом пишет DW.

Навального допросили в качестве "потерпевшего свидетеля". Российских следователей не допустили.

"Навальный был отравлен в России, и он высказался категорически против присутствия российских следователей на его допросе", - отметил представитель немецкого Минюста.

Он добавил, что допрос Навального в прокуратуре Берлина не означает одобрения одного или нескольких российских запросов о предоставлении правовой помощи.

"Это преступление должно быть расследовано в России. Для этого необходимы следственные действия, соответствующие тяжести данного преступления. Вся необходимая для этого информация, включая пробы крови и ткани, и куски одежды, находящиеся в распоряжении России", - отметил представитель министерства.

Ранее президент России Владимир Путин опровергал причастность спецслужб к отравлению оппозиционера Алексея Навального. По его мнению, если бы Навального хотели отравить, то довели бы это до конца.

Напомним, ранее вышло журналистское расследование о том, что к отравлению Навального причастны восемь сотрудников ФСБ. Журналисты пришли к такому выводу, отследив перемещения и телефонные звонки ФСБ-шников.

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