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Прокуратура Берліна допитала Навального на запит РФ

Субота 19 грудня 2020 00:23
Прокуратура Берліна допитала Навального на запит РФ
Фото: Олексій Навальний (facebook.com/navalny)
Автор: Инна Собора

Прокуратура Берліна провела допит російського опозиціонера Олексія Навального. Допит провели після запиту Російської Федерації про надання правової допомоги.

Про це пише DW.

Навального допитали як "потерпілого свідка". Російських слідчих не допустили.

"Навальний був отруєний в Росії, і він висловився категорично проти присутності російських слідчих на його допиті", - зазначив представник німецького Мін'юсту.

Він додав, що допит Навального в прокуратурі Берліна не означає схвалення одного або декількох російських запитів про надання правової допомоги.

"Цей злочин має бути розслідуваний в Росії. Для цього необхідні слідчі дії, що відповідають тяжкості даного злочину. Вся необхідна для цього інформація, включаючи проби крові і тканини, і шматки одягу, перебувають в розпорядженні Росії", - зазначив представник міністерства.

Раніше президент Росії Володимир Путін спростовував причетність спецслужб до отруєння опозиціонера Олексія Навального. На його думку, якщо б Навального хотіли отруїти, то довели б це до кінця.

Нагадаємо, раніше вийшло журналістське розслідування про те, що до отруєння Навального причетні вісім співробітників ФСБ. Журналісти прийшли до такого висновку, відстеживши переміщення і телефонні дзвінки ФСБ-шників.

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