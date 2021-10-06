Прокуратура Австрии подтвердила расследование в отношении канцлера Курца

В рамках расследования сегодня состоялись многочисленные обыски, в том числе в двух министерствах. Кроме Курца в деле фигурируют и другие чиновники Австрии.

Заместитель генсека партии Габи Шврац подтвердил информацию об обысках и отметила, что обвинения связаны с событиями, которые произошли пять лет назад.

СМИ отмечают, что обыски вероятно связаны с тем, что Курца обвиняли в коррупции в области рекламы.

Прокуратура Австрии, занимающаяся антикоррупционными делами (WKStA) подтвердила факт расследования в отношении политика.