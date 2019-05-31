ru
ua

Прокуратура АРК открыла производство по факту задержания крымскотатарских активисток


Прокуратура расследует задержания крымскотатарских активисток как незаконное лишение свободы

Прокуратура Автономной республики Крым начала уголовное производство по факту задержания силовиками РФ в оккупированном Крыму крымскотатарских активисток Мумин Салиевой и Лутфие Зудиевой. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры в Facebook.

По факту незаконного задержания 30 мая 2019 года на территории оккупированного полуострова крымскотатарских активисток Мумин Салиевой и Лутфие Зудиевой следователями Главного управления Национальной полиции в АР Крым и Севастополе начато уголовное производство по ч. 2 ст.146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы). Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Крыму 30 мая российские силовики задержали крымскотатарскую активистку Лутфие Зудиеву. Ей инкриминируют "демонстрацию запрещенной символики", что предусматривает административный арест.

Позже стало известно, в аннексированном Крыму сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД РФ задержали крымскотатарскую активистку, координатора общественной организации "Крымское детство" Мимуне Салиеву.

Зеленский настаивает на выборах по открытым спискам Зеленский вернул Саакашвили гражданство
Читать все новости