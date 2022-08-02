Украина арестовала четыре судна, вывозивших украденное зерно

Суд арестовал 4 судна, нарушивших порядок въезда и выезда с оккупированного Крыма. Они перевозили украденное из Украины зерно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора Украины.
"Судна заходили в закрытые порты и терминалы Крымского полуострова, принимая участие в незаконной схеме перевозки оккупантами украинского зерна в третьи страны, таким образом были орудием совершения преступлений", - говорится в сообщении.
Установлено, что суда "Матрос Позинич", "Михаил Ненашев", "Матрос Кошка" под флагом РФ, а также сирийское судно осуществляют систематические незаконные заходы в закрытый Севастопольский морской торговый порт.
При процессуальном руководстве прокуратуры автономии осуществляется расследование по фактам нарушения порядка въезда на временно оккупированную территорию и выезда из нее (ч. 2 ст. 332-1 УК Украины).
Напомним, 4 июля стало известно, что в Турции задержали российское судно с украденным украинским зерном.
Позже начались межведомственные консультации относительно удовлетворения требования от Генеральной прокуратуры о том, чтобы это судно арестовали.
Кроме того, Украина обратилась к Турции с просьбой помочь проверить три корабля под флагом России, которые могут перевозить краденое зерно.
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