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Украина арестовала четыре судна, вывозивших украденное зерно

Фото: суд арестовал российский корабль "Михаил Ненашев" и еще три судна (vesselfinder.com)
Автор: Наталия Гурковская

Суд арестовал 4 судна, нарушивших порядок въезда и выезда с оккупированного Крыма. Они перевозили украденное из Украины зерно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора Украины.

"Судна заходили в закрытые порты и терминалы Крымского полуострова, принимая участие в незаконной схеме перевозки оккупантами украинского зерна в третьи страны, таким образом были орудием совершения преступлений", - говорится в сообщении.

Установлено, что суда "Матрос Позинич", "Михаил Ненашев", "Матрос Кошка" под флагом РФ, а также сирийское судно осуществляют систематические незаконные заходы в закрытый Севастопольский морской торговый порт.

При процессуальном руководстве прокуратуры автономии осуществляется расследование по фактам нарушения порядка въезда на временно оккупированную территорию и выезда из нее (ч. 2 ст. 332-1 УК Украины).

Напомним, 4 июля стало известно, что в Турции задержали российское судно с украденным украинским зерном.

Позже начались межведомственные консультации относительно удовлетворения требования от Генеральной прокуратуры о том, чтобы это судно арестовали.

Кроме того, Украина обратилась к Турции с просьбой помочь проверить три корабля под флагом России, которые могут перевозить краденое зерно.

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