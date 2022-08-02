Украина арестовала четыре судна, вывозивших украденное зерно

Суд арестовал 4 судна, нарушивших порядок въезда и выезда с оккупированного Крыма. Они перевозили украденное из Украины зерно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора Украины.

"Судна заходили в закрытые порты и терминалы Крымского полуострова, принимая участие в незаконной схеме перевозки оккупантами украинского зерна в третьи страны, таким образом были орудием совершения преступлений", - говорится в сообщении.

Установлено, что суда "Матрос Позинич", "Михаил Ненашев", "Матрос Кошка" под флагом РФ, а также сирийское судно осуществляют систематические незаконные заходы в закрытый Севастопольский морской торговый порт.

При процессуальном руководстве прокуратуры автономии осуществляется расследование по фактам нарушения порядка въезда на временно оккупированную территорию и выезда из нее (ч. 2 ст. 332-1 УК Украины).