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Прокуратура АР Крим оголосила про підозру 25 особам за переслідування Чийгоза

Новини » Суспільство     26.02.2020 - 21:50
Прокуратура АР Крим оголосила про підозру 25 особам за переслідування Чийгоза
Ахтем Чийгоз (УНИАН)

Чийгоза переслідували за нібито організацію масових заворушень під час мітингу 26 лютого 2014 року

Прокуратура АР Крим оголосила про підозру 25 особам, які переслідували заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза. Про це заявив прокурор АР Крим Ігор Поночовний в ході міжнародного форуму Age of Crimea, передє РБК-Україна.

Чийгоза переслідували за нібито організацію масових заворушень під час мітингу 26 лютого 2014 року біля будівлі Верховної Ради АР Крим.

За словами Поночовного, прокуратура АР Крим повідомила про підозри 25 особам, які незаконно переслідували Чийгоза.

"Всі вони порушили норми міжнародного гуманітарного права, оскільки, реалізуючи політику держави-окупанта, спрямовану на переслідування проукраїнського населення в Криму, розуміючи, що на території півострова діють виключно норми українського законодавства, незаконно застосовуючи законодавство Росії, засудили до позбавлення волі одного з керівників Меджлісу кримськотатарського народу", - зазначив він.

Раніше РБК-Україна писало, що Прокуратура Автономної республіки Крим повідомила про підозру голові штабу так званої "Самооборони Севастополя", а також оголосила його в розшук.

Також Прокуратура повідомила про підозру чотирьом співробітникам так званої "Прокуратури Республіки Крим". Їх звинувачують у переслідуванні проукраїнських активістів.

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