Прокунин покинул должность тренера женской сборной Украины по биатлону

Российский специалист не пришел к согласию с Федерацией биатлона Украины
Старший тренер женской сборной Украины по биатлону россиянин Андрей Прокунин сообщил, что прекратил сотрудничество с командой. Слова наставника приводит портал biathlon.com.ua.
Специалиста не устроили условия работы, которые готовы были ему предложить в Федерации биатлона Украины.
"Хочу сообщить, что с сегодняшнего дня я не являюсь старшим тренером женской сборной Украины. Тот формат работы, который был предложен федерацией, не устраивает меня, как тренера", - сказал он.
Под руководством Прокунина женская сборная Украины на чемпионате мира в Эстерсунде завоевала бронзовые медали в эстафетной гонке.
В общем зачете Кубка мира среди украинок лучший результат показала Анастасия Меркушина, которая заняла 35 место.