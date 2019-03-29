Прокунин покинул должность тренера женской сборной Украины по биатлону

Фото: Андрей Прокунин (biathlon.com.ua)

Российский специалист не пришел к согласию с Федерацией биатлона Украины

Старший тренер женской сборной Украины по биатлону россиянин Андрей Прокунин сообщил, что прекратил сотрудничество с командой. Слова наставника приводит портал biathlon.com.ua.

Специалиста не устроили условия работы, которые готовы были ему предложить в Федерации биатлона Украины.

"Хочу сообщить, что с сегодняшнего дня я не являюсь старшим тренером женской сборной Украины. Тот формат работы, который был предложен федерацией, не устраивает меня, как тренера", - сказал он.

Под руководством Прокунина женская сборная Украины на чемпионате мира в Эстерсунде завоевала бронзовые медали в эстафетной гонке.

В общем зачете Кубка мира среди украинок лучший результат показала Анастасия Меркушина, которая заняла 35 место.