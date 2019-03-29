Прокунін покинув посаду тренера жіночої збірної України з біатлону

Фото: Андрій Прокунін (biathlon.com.ua)

Російський фахівець не дійшов згоди з Федерацією біатлону України

Старший тренер жіночої збірної України з біатлону росіянин Андрій Прокунін повідомив, що припинив співпрацю з командою. Слова наставника наводить портал biathlon.com.ua.

Фахівця не влаштували умови роботи, які готові були йому запропонувати в Федерації біатлону України.

"Хочу повідомити, що з сьогоднішнього дня я не є старшим тренером жіночої збірної України. Той формат роботи, який був запропонований федерацією, не влаштовує мене, як тренера", - сказав він.

Під керівництвом Прокуніна жіноча збірна України на чемпіонаті світу в Естерсунді завоювала бронзові медалі в естафетній гонці.

У загальному заліку Кубка світу серед українок найкращий результат показала Анастасія Меркушина, яка зайняла 35 місце.

