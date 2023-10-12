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Прокудін закликав сім'ї з дітьми евакуюватися з Херсонської області

Херсонська область, Четвер 12 жовтня 2023 21:29
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Прокудін закликав сім'ї з дітьми евакуюватися з Херсонської області Фото: глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін (facebook.com alexandr prokudin)
Автор: Каріна Левицька

У зв'язку з надзвичайно небезпечною ситуацією, що склалась в Херсонській області після повномасштабного вторгнення Російської Федерації, необхідно подбати про безпеку дітей та евакуюватись до безпечніших місць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

"Щодня ми відчуваємо пекло російських обстрілів. Рано чи пізно ситуація може стати критичною для мирних громадян. Це потрібно усвідомити і бути готовими", - сказав Прокудін.

Він звернувся до сімей з дітьми, та підкреслив необхідність тимчасового переселення до безпечніших регіонів.

"Я вкотре закликаю вас подбати про ваших дітей і надати їм можливість жити у більш безпечному місці. Мої діти зараз теж не поруч зі мною", - додав глава ОВА.

Він запевнив, що всі сім'ї, що приймуть рішення переселитись обов'язково повернуться додому.

"Запевняю, ви неодмінно повернетеся додому. Головне, що живими і неушкодженими. А ми разом зі всією командою органів влади, медиків, правоохоронців і рятувальників зробили свій вибір - ми лишаємось і продовжуємо працювати в Херсоні", - наголосив Прокудін.

Обстріли Херсона

Нагадаємо, Херсон був захоплений російськими окупантами ще на початку повномасштабного вторгнення ворога наприкінці лютого 2022 року.

У листопаді в ході контрнаступальної кампанії Сили оборони України звільнили місто. 11 листопада українська армія зайшла у Херсон після того, як Росія заявила, що усі її військові залишили обласний центр і переправились на лівий берег Дніпра.

Проте, з моменту деокупації правого берега Херсонської області окупанти щоденно обстрілюють його з лівого берега.

Зокрема, 7 жовтня російські окупанти вкотре обстріляли територію Херсонської області. Внаслідок цієї атаки отримала поранення місцева мешканка. До цього, 5 жовтня, окупанти обстріляли центр Херсона. Внаслідок ворожої атаки загинули двоє людей.

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