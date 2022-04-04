В прокремлевском СМИ вышла статья с обоснованием геноцида в Украине

Украинцев, которые не поддержали российских захватчиков, там называют "пособниками нацистов", которых ждет денацификация с помощью идеологических репрессий. Достигнуть это предлагается жестокой цензурой в политике, культуре и образовании на захваченных территориях.

Оккупанты убеждены, что украинцы должны "искупить вину" перед Россией. И будет она заключаться в "деукраинизации", а за ним и в "деевропеизации".

В этой статье за страной даже не сохраняется название "Украина". Государство планируют разорвать, отделив западные области.

Автор статьи заявляет, что России не нужна "нацистская, бандеровская Украина, враг России и инструмент Запада по уничтожению России нам не нужна" и утверждает, что "вопрос денацификации перешел в практическую плоскость".