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У прокремлівському ЗМІ вийшла стаття з обґрунтуванням геноциду в Україні

Фото: Росія має намір влаштовувати геноцид в Україні (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

У російському прокремлівському виданні "РИА Новости" вийшла стаття "Що Росія повинна зробити з Україною". У статті обґрунтовується знищення українців, не згодних з окупацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію.

Українців, які не підтримали російських загарбників, там називають "посібниками нацистів", яких чекає денацифікація за допомогою ідеологічних репресій. Досягти цього пропонується жорстокою цензурою в політиці, культурі та освіті на захоплених територіях.

Окупанти переконані, що українці повинні "спокутувати провину" перед Росією. І буде вона полягати в "деукраїнізації", а потім і в "деєвропеїзації".

У цій статті за країною навіть не зберігається назва"Україна". Державу планують розірвати, відокремивши західні області.

Автор статті заявляє, що Росії не потрібна "нацистська, бандерівська Україна, ворог Росії та інструмент заходу зі знищення Росії нам не потрібна" і стверджує, що "питання денацифікації перейшло в практичну площину".

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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