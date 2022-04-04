У прокремлівському ЗМІ вийшла стаття з обґрунтуванням геноциду в Україні

Українців, які не підтримали російських загарбників, там називають "посібниками нацистів", яких чекає денацифікація за допомогою ідеологічних репресій. Досягти цього пропонується жорстокою цензурою в політиці, культурі та освіті на захоплених територіях.

Окупанти переконані, що українці повинні "спокутувати провину" перед Росією. І буде вона полягати в "деукраїнізації", а потім і в "деєвропеїзації".

У цій статті за країною навіть не зберігається назва"Україна". Державу планують розірвати, відокремивши західні області.

Автор статті заявляє, що Росії не потрібна "нацистська, бандерівська Україна, ворог Росії та інструмент заходу зі знищення Росії нам не потрібна" і стверджує, що "питання денацифікації перейшло в практичну площину".