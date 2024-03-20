"Прокляття" Луніна. Основний воротар "Реала" знову потрапив на операційний стіл

Голкіпер мадридського "Реала" Тібо Куртуа після повернення до тренувань після важкої травми коліна зазнав нового неприємного ушкодження та опинився під скальпелем хірурга.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

31-річний бельгієць травмувався на тренуванні "вершкових". Після розриву передньої хрестоподібної зв'язки лівого коліна воротар зіткнувся з розривом внутрішнього меніска на правому.

Куртуа покинув тренувальне заняття "Реала" в сльозах. Кіпер змушений був погодитися на операцію. Хірургічне втручання провели в середу – лікарі зашили меніск, на якому розійшлися накладені 9 років тому шви. Реабілітація бельгійця розпочнеться незабаром.

Куртуа пропуститить увесь сезон 2023/24, тож українець Андрій Лунін залишиться основним голкіпером "Реала". До повноцінних тренувань бельгійський кіпер зможе повернутися влітку. Він нібито буде готовий до передсезонної підготовки мадридців.

Хто такий Тібо Куртуа

Уродженець містечка Бре, вихованець "Генка". На дорослому рівні дебютував у сезоні 2008/09.

Влітку 2011 року перейшов у мадридський "Атлетіко", в складі якого провів три сезони. Наступні чотири кампанії відіграв за лондонський "Челсі". Перед сезоном 2018/19 перейшов у мадридський "Реал". Здобув чемпіонські нагороди в Бельгії, Англії (двічі) та Іспанії (тричі). Із "Атлетіко" завоював трофей Ліги Європи, а з "Реалом" тріумфував у Лізі чемпіонів 2021/22.

У лавах збірної Бельгії здобув "бронзу" ЧС-2018. Батьки Куртуа – у минулому професіональні волейболісти.