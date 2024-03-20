"Проклятие" Лунина. Основной вратарь "Реала" снова попал на операционный стол

Голкипер мадридского "Реала" Тибо Куртуа по возвращении к тренировке после тяжелой травмы колена получил новое неприятное повреждение и оказался под скальпелем хирурга.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

31-летний бельгиец травмировался на тренировке "сливочных". После разрыва передней крестообразной связки левого колена вратарь столкнулся с разрывом внутреннего мениска на правом.

Куртуа покинул тренировочное занятие "Реала" в слезах. Кипер вынужден был согласиться на операцию. Хирургическое вмешательство провели в среду – врачи зашили мениск, на котором разошлись наложенные 9 лет назад швы. Реабилитация бельгийца начнется вскоре.

Куртуа пропустит весь сезон 2023/24, так что украинец Андрей Лунин останется основным голкипером "Реала". К полноценным тренировкам бельгийский кипер сможет вернуться летом. Он якобы будет готов к предсезонной подготовке мадридцев.

Кто такой Тибо Куртуа

Уроженец городка Бре, воспитанник "Генка". На взрослом уровне дебютировал в сезоне 2008/09.

Летом 2011 года перешел в мадридский "Атлетико", в составе которого провел три сезона. Следующие четыре кампании отыграл за лондонский "Челси". Перед сезоном 2018/19 перешел в мадридский "Реал". Завоевал чемпионские награды в Бельгии, Англии (дважды) и Испании (трижды). С "Атлетико" выиграл трофей Лиги Европы, а с "Реалом" триумфовал в Лиге чемпионов 2021/22.

В рядах сборной Бельгии завоевал "бронзу" ЧМ-2018. Родители Куртуа – в прошлом профессиональные волейболисты.