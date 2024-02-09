"Прокидайтесь": Європейські депутати попросили Конгрес США допомогти Україні

Як заявили депутати, якщо Володимир Путін переможе в Україні, то зробить кроки для захоплення більшої території Європи.

"Хлопці, прокидайтеся. Чи готові ви перемогти ворога № 1, який діє як сучасний Гітлер?" - заявив голова комітету парламенту Литви із закордонних справ Жигімантас Павіленіс у коментарях, адресованих демократам та республіканцям.

Голови парламентських комітетів із закордонних справ із Латвії, Естонії, Литви, Швеції, Данії, Ісландії та Норвегії виступили наприкінці дводенного візиту, наполягаючи на новій допомозі США Україні.

Члени делегації заявили, що зустрічалися з представниками адміністрації та законодавцями, але переважно прагнули поговорити з республіканцями, які чинили опір новій допомозі Україні. За їхніми словами лише один скептично налаштований член Палати представників від Республіканської партії погодився зустрітися з ними.

"Не було відчуття терміновості", - заявив латвійський парламентар Ріхардс Колс.

Стратегія США

Деякі члени делегації розкритикували президента Джо Байдена за протидію прийому України до НАТО та його стратегію "робити все необхідне" для допомоги Києву.

"Ми не чуємо чіткого послання (США) про те, чим має закінчитися ця війна", - сказав Марко Міхкельсон, голова парламентського комітету Естонії із закордонних справ.

Члени делегації заявили, що не раз чули, що Європа не робить достатньо, щоб допомогти Україні. Колс назвав це хибним твердженням, яке "справді зіграло на руку Путіну" розповідями про втому від війни.

"Всі наші країни, представлені тут, надали Україні понад 1% ВВП військової допомоги. США надали близько 0,3%", - сказав Міхкельсон.

Росія значно збільшила свій військовий бюджет, її оборонна промисловість працює цілодобово, а Москва імпортує західні технології, незважаючи на міжнародні санкції, сказав Колс.

"Ми не повинні недооцінювати їхнє бажання пережити нас, - продовжив він. - Їх не хвилюють людські життя. Їх не хвилює ціна. Ми повинні прокинутися".

Допомога Україні

Наприкінці жовтня 2023 року президент США звернувся до американського Конгресу із запитом на виділення понад 105 мільярдів доларів на допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню. Україна в рамках цього запиту має отримати понад 60 млрд доларів.

Проте запит Джо Байдена зіткнувся з жорстким опором республіканців у Палаті представників Конгресу.

Сенат США 8 лютого підтримав початок розгляду окремого законопроекту про підтримку України (на 60 млрд доларів) та Ізраїлю. Після схвалення у Сенаті документ має розглянути Палата представників США.