"Просыпайтесь": Европейские депутаты попросили Конгресс США помочь Украине

Как заявили депутаты, если Владимир Путин победит в Украине, то предпримет шаги по захвату большей территории Европы.

"Ребята, просыпайтесь. Готовы ли вы победить врага № 1, который действует как современный Гитлер?" - заявил председатель комитета парламента Литвы по иностранным делам Жигимантас Павиленис в комментариях, адресованных демократам и республиканцам.

Председатели парламентских комитетов по иностранным делам из Латвии, Эстонии, Литвы, Швеции, Дании, Исландии и Норвегии выступили в конце двухдневного визита, настаивая на новой помощи США Украине.

Члены делегации заявили, что встречались с представителями администрации и законодателями, но в основном стремились поговорить с республиканцами, сопротивляющимися новой помощи Украине. По их словам, только один скептически настроенный член Палаты представителей от Республиканской партии согласился встретиться с ними.

"Не было ощущения срочности", - заявил латвийский парламентарий Рихардс Колс.

Стратегия США

Некоторые члены делегации раскритиковали президента Джо Байдена за противодействие приему Украины в НАТО и его стратегию "делать все необходимое" для помощи Киеву.

"Мы не слышим четкого послания (США) о том, чем должна закончиться эта война", - сказал Марко Михкельсон, председатель парламентского комитета Эстонии по иностранным делам.

Члены делегации заявили, что неоднократно слышали, что Европа не делает достаточно, чтобы помочь Украине. Колс назвал это ложным утверждением, которое "действительно сыграло на руку Путину" рассказами об усталости от войны.

"Все наши страны, представленные здесь, предоставили Украине более 1% ВВП военной помощи. США предоставили около 0,3%", - сказал Михкельсон.

Россия значительно увеличила свой военный бюджет, ее оборонная промышленность работает круглосуточно, а Москва импортирует западные технологии, несмотря на международные санкции, сказал Колс.

"Мы не должны недооценивать их желание пережить нас, - продолжил он. - Их не волнуют человеческие жизни. Их не волнует цена. Мы должны проснуться".

Помощь Украине

В конце октября 2023 года президент США обратился в американский Конгресс с запросом на выделение более 105 миллиардов долларов в помощь Украине, Израилю и Тайваню. Украина в рамках этого запроса должна получить более 60 млрд долларов.

Однако запрос Джо Байдена столкнулся с жестким сопротивлением со стороны республиканцев в Палате представителей Конгресса.

Сенат США 8 февраля поддержал начало рассмотрения отдельного законопроекта о поддержке Украины (на 60 млрд долларов) и Израиля. После одобрения в Сенате документ должна рассмотреть Палата представителей США.