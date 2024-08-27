Прокат авто: як правильно орендувати машину за кордоном

Чи то на відпочинок, чи то у справах – вести з собою власну машину за кордон не завжди зручно. Інша справа – взяти авто напрокат на місці. Як це зробити?

Для чого вам машина за кордоном

Аби правильно визначитись з орендою, ви для початку маєте зрозуміти, як ви збираєтесь користуватись машиною.

Почніть з усвідомлення того, що подорожі машиною за кордоном мають і негативні сторони. Вам доведеться бути дуже уважним на незнайомих дорогах, ризикувати потрапити на штраф через незнання нюансів місцевих ПДР. Будьте готові до проблем з паркуванням (воно буває дуже дорогим) і оплати ділянок доріг тощо. Але позитивних сторін у користування прокатним авто в Європі та інших країнах теж багато.

Сплануйте орієнтовний маршрут і схему використання машини. Чи користуватиметесь нею по всій країні (всій Європі), чи будете брати авто на прокат тільки в аеропортах (портах) для роз'їздів "за місцем", долаючи великі відстані на поїзді чи літаку? Скажімо, оренда обійдеться набагато дешевше, якщо ви будете здавати машину в тому самому місті і в тому ж офісі компанії, де її взяли. Дорожче всього використання прокатної машини обходиться на території відразу кількох країн.

Оберіть модель. Так, мала машина коштує дешевше, але питання не тільки в цьому. Затісний салон може зіпсувати вам враження від відпочинку, а може банально не знайтися місця для багажу. Не всі інтер’єри дають змогу розташувати дитяче крісло, та й спосіб кріплення треба буде узгодити. У прокатних контор часто буває власна класифікація автомобілів. Компактні машинки можуть бути об'єднані в одну цінову групі з С-класом і сімейними седанами, а універсали в конторах полюбляють міксувати з кросоверами-паркетники. В одному прайсі зазвичай стоять спорткари і представницькі седани. Буває, що на місці менеджер запропонує вам машину вищого класу, ніж ви забронювали (за тією ж ціною) – через те, зарезервований вами автомобіль хтось перехопив, а компанія, що називається, не хоче втрачати обличчя.

Подумайте про тип пального. З одного боку, дизелі мають менший апетит, а з іншого в Європі є зони, куди такі авто не пускають, особливо якщо це історичний центр старого міста. Хоча, певно, не менше зон, куди взагалі можна тільки на електромобілях;

Оберіть трансмісію. Так, АКП потребує більше дорогоцінного європейського пального, але майте на увазі, що в незнайомих містах коробка-"автомат" полегшує пошук потрібного маршруту, оскільки ви будете менше відволікається на керування машиною.

Як обрати прокатну контору

Існують глобальні компанії прокату, що працюють по всьому світі, і є локальні контори одного міста чи країни. Плюси перших – можна взяти машину в одному аеропорті та віддати її в іншому, розташованому на протилежному кінці континенту. Плюси других – нижчі ціни (буває аж на третину) та менша кількість надбавок за додаткові можливості (подання машини до готелю, дитяче крісло, навігатор, дозвіл на керування двома водіями). Врахуйте графік роботи офісу: ночівля в готелі через пізнє прибуття вашого літака може виявитись дорожчою, ніж переплата за оренду авто в конторі, яка працює цілодобово.

Правила користування прокатним авто

Просто необхідно ретельно вивчити правила користування машиною. Що покриває страховка, з повним чи з порожнім баком здавати машину, які штрафи за порушення умов оренди – все це теж врешті решт формує підсумковий прайс. Щодо порушень з вашого боку – вони цілком реальні, навіть якщо ви максимально акуратна людина: повернення машини пізніше або раніше терміну, повернення машини з неповним баком, проколоте колесо тощо. Буває різною сума страхового депозиту, який ви залишаєте конторі у заставу на випадок пошкодження машини. Якщо все гаразд, то вся ця сума повертається вам після повернення машини, проте у разі будь-яких пошкоджень її можуть привласнити в повному обсязі, хоча б подряпане вами дзеркало і коштувало в рази дешевше.

Документи для оренди автомобіля

Потрібні будуть права, причому годяться національні, як пластикові, так і старі паперові – головне, щоби ваше прізвище було написане латинкою. Вік водія має бути не менше 21 року, але іноді за доплату роблять виняток.

Розрахунок найчастіше карткою, але в маленьких компаніях бува беруть готівку. Для отримання заброньованої машини майте при собі роздруківку з підтвердженням броні. Важливий момент – при видачі машини в аеропорту у вас можуть запитати номер рейсу, яким ви прибули, тож корисним буде зберегти ваш посадковий талон. І не забудьте взяти у менеджера (чи знайти в бардачку) договір оренди, іноді його хоче побачити поліція при зупинці на дорозі.

Коротко

Спираючись на досвід користування орендованим авто за кордоном, скажемо дві важливі речі. По-перше, громіздкою і незрозумілою процедура оформлення здається тільки в перший раз. По-друге, оренда автомобіля – чиїсь бізнес, і будьте готові, що на вас намагатимуться заробити при кожній нагоді. Тим більше, що йдеться здебільшого про розвинені країни з максимально прагматичним менталітетом населення.